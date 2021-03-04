Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Согласно данным последнего опроса SVT/Novus, «Социал-демократическая рабочая партия Швеции» по-прежнему занимает первую строчку в партийном рейтинге. Однако «Умеренные» сокращают отрыв. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

На вопрос: «За какую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?», 27% опрошенных отдали предпочтение «Социал-демократам». Второе место традиционно заняли «Умеренные» — 24%. Тройку лидеров замыкают «Шведские демократы», получив поддержку 17,9% респондентов.

Если перевести полученные цифры опроса в реальное распределение мандатов по фракциям, то у «Социал-демократов» останется 99 мест (-1). «Умеренные получат 88 мандатов (+18), «Шведские демократы» — 66 мест в Риксдаге (+4).

В опросе, проведенном журналистами SVT и социологами из Novus в период с 1 по 28 февраля, принял участие 3 761 человек.

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