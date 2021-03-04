Кемерово, , 12:01 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что получил серьёзную травму, находясь на своей даче в минувшее воскресенье. Он уточнил, что уточнил, что врачи проводят дополнительные обследования.

«Я в выходной день поехал на дачу и решил сделать небольшой осмотр своей машины. Стал спускаться в смотровую яму, споткнулся и упал. В результате медики диагностировали у меня перелом пяти ребер и ушиб селезенки», — рассказал редакции VSE42.Ru Илья Середюк.

Он уточнил, что сейчас чувствует себя нормально. По словам врачей, угрозы его жизни нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Кемерова Илья Середюк госпитализирован в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

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