Кемерово, 4 марта 2021, 12:01 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что получил серьёзную травму, находясь на своей даче в минувшее воскресенье. Он уточнил, что уточнил, что врачи проводят дополнительные обследования.

«Я в выходной день поехал на дачу и решил сделать небольшой осмотр своей машины. Стал спускаться в смотровую яму, споткнулся и упал. В результате медики диагностировали у меня перелом пяти ребер и ушиб селезенки», рассказал редакции VSE42.Ru Илья Середюк.

Он уточнил, что сейчас чувствует себя нормально. По словам врачей, угрозы его жизни нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Кемерова Илья Середюк госпитализирован в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

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