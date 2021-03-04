Лондон, , 12:03 — REGNUM Британская компания Arrival выведет свои электрические фургоны на дороги общего пользования, а также начнет публичные испытания летом 2021 года, сообщает Autonews.

Журналисты отмечают, что старт продаж фургона планируется в третьем квартале 2022 года.

Полезная нагрузка фургона равна 1975 кг, а его вместимость составляет 2,4 куб. метра на метр длины. По заверениям автопроизводителя, новинка будет отличаться существенно более низким показателем общей стоимости владения.

Создавалось авто в сотрудничестве с водителями и операторами грузоперевозок. Это позволило увеличить функциональность транспорта.

Автопроизводитель снабдил модель лёгкой алюминиевой рамой и кузовом из композитных материалов. Облегченная конструкция позволяет модели меньше тратить заряд на преодоление 1 км пути.

Салон автомобиля может похвастаться электроподогревом кресел, независимой передней и задней подвесками, а также 15,6-дюймовым сенсорным экраном.

Ранее компания Citroen представила свой первый полностью электрический фургон e-Berlingo. Эта новинка стала первой из серии электрофургонов концерна PSA. Автомобиль собран на платформе EMP2. В движение электрокар будет приводить 134-сильный электромотор, питающийся от аккумулятора ёмкостью 50 кВт-ч.

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