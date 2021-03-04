Стокгольм, , 12:27 — REGNUM Нападение в шведском Ветланде привлекло международное внимание. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала акт насилия ужасным происшествием. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен — одна из первых мировых лидеров, прокомментировавших события в Ветланде.

«Ужасные новости из Швеции. Речь идет о действиях, которые расследуются как терроризм, и я категорически осуждаю их. Мы поддерживаем весь шведский народ и шведское правительство. Мои самые теплые мысли Ветланду, жертвам нападения и их родственникам», — заявила премьер-министр Дании журналистам.

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