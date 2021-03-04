Москва, , 12:03 — REGNUM Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения. Об этом сообщает пресс-служба технополиса.

Оборудование предназначено для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники. Источники электропитания разрабатывались для замещения иностранных комплектующих в оборонном и космическом промышленном комплексе РФ. Отечественные разработки уже запущены в производство.

«Технические решения, примененные при разработке источников вторичного электропитания, позволили не только достичь установленных высоких технических характеристик, но и улучшить некоторые из них. И это при том, что изделия полностью разработаны и изготовлены на отечественной элементной базе», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе технополиса.

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