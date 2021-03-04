Москва, , 12:04 — REGNUM Информация о том, что рок-музыкант и певец Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье, является не соответствующей действительности. Об этом 4 марта сообщила супруга артиста — Наталья Минькова.

«У Александра был скачок давления, причем это случилось еще позавчера. Он дома, уже все хорошо», — приводит ее слова ТАСС.

Также она уточнила, что Александр Маршал находился в больнице, однако он проходил там стандартный профилактический осмотр, а не получал медицинскую помощь.

Отметим, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 63-летнего певец и музыкант Александр Маршала госпитализирован в предынсультном состоянии в Московской области.