Буэнос-Айрес, , 12:00 — REGNUM Власти Аргентины сегодня призывают сохранять бдительность после обнаружения в стране опасных штаммов SARS-CoV-2, выявленных в Великобритании и в бразильских городах Манаус и Рио-де-Жанейро. Об этом пишет Prensa Latina.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Из 626 проб штамма коронавируса, вызывающего COVID-19 и распространенного в Великобритании, в стране было выявлено четыре случая, в то время как у двух человек был положительный результат штамма, обнаруженного в Манаусе, и у 43 человек нашли мутацию, совместимую с мутацией в Рио.

Проект PAIS, созданный министерством науки, технологий и инноваций, представил отчет, показывающий частичное секвенирование гена, кодирующего белок Spike, в 81 образце в Буэнос-Айресе, полученном с 27 января по 21 февраля 2021 года.

В случаях, связанных с перемещением людей по стране и миру, комбинация характерных мутаций варианта 501Y. V3 (Манаус) была обнаружена в двух образцах, а варианта 501Y. V1 (Великобритания) — в одном.

Кроме того, мутация S_E484K, характерная для варианта P.2 (Рио-де-Жанейро), была обнаружена в 15 образцах, и мутация S_E484Q в одном случае.

Однако, согласно последнему отчету аргентинского межведомственного проекта по геномике SARS-CoV-2, комбинация мутаций, характерная для южноафриканского варианта, не была обнаружена.