Калининград, , 12:00 — REGNUM Федеральная служба безопасности показала видео задержания гражданина РФ, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области.

«Да, я смертник», — сказал задержанный, отвечая на вопрос оперативника, «конкретно» ли он настроен.

В ходе обысков в доме у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Дагестане ФСБ пресекла деятельность законспирированной террористической ячейки, задержаны два человека. Обнаружен тайник, в котором они прятали огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным спецслужб, они планировали совершение терактов.

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