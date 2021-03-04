Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Вечером, 3 марта, в день нападения на прохожих в Ветланде, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен незамедлительно был проинформирован о предполагаемой террористической атаке. Сам глава правительства осудил акт насилия. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я осуждаю этот ужасный акт. Мы отвечаем на эти отвратительные действия общей силой нашего общества», — заявил Лёвен в письме государственной информационной службе TT.

Премьер-министр подчеркнул, что постоянно получает актуальную информацию как со стороны полиции, так и Службы государственной безопасности Швеции.

«Нам напоминают о том, насколько хрупко наше безопасное существование. Я хотел бы призвать всех подумать о тех, кто пострадал от этого насилия, а также о тех, кто работает в сфере здравоохранения, полицейских и муниципальных служащих, которые работают, чтобы заботиться о раненых и восстановить безопасность», — ответил Лёвен.