Оренбург, , 11:59 — REGNUM В Оренбурге суд обязал администрацию снести 15 аварийных домов, удовлетворив иск прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Все 15 зданий признаны аварийными и должны были пойти под снос до 1 сентября 2017 года в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2013−2017 года». Прокуратура потребовала в судебном порядке признать бездействие городской власти незаконным.

До сих пор расселённые дома остаются неснесёнными и представляют угрозу для граждан.