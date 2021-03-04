Махачкала, , 11:59 — REGNUM В Дагестане выявили мошенничество при получении денежной субсидии на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Жительница Шамильского района вступила в фиктивный брак с участником войны и после его смерти получила свыше 900 тыс. рублей как член семьи умершего фронтовика.

Как установили правоохранительные органы, помощь в оформлении незаконного брака оказала злоумышленнице бывший начальник отдела ЗАГСа Шамильского района. Чиновница в 2014 году по просьбе знакомой составила заведомо подложное свидетельство о заключении брака с участником Великой Отечественной войны. При этом «супруги» никогда не состояли в браке между собой.

По данному факту служебного подлога возбуждено уголовное дело, сообщили 4 марта в Следственном комитете по региону. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, в 2017 году в Унцукульском районе Дагестана мошенник похитил 900 тысяч рублей, выделенные 90-летней жительнице села Балахани как ветерану Великой Отечественной войны в рамках президентского указа об обеспечении жильем фронтовиков.

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