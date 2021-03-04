Старый Оскол, Белгородская область, , 12:01 — REGNUM Труп европейской косули обнаружили полицейские на территории заказника вблизи Старого Оскола Белгородской области. По горячим следам задержан 31-летний местный житель, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Выстрелы из заказника услышал сотрудник охотничьего хозяйства и обратился в полицию. Оперативники обнаружили в лесном массиве труп беременной европейской косули, следы обуви и пять гильз 12 калибра. Вскоре удалось задержать подозреваемого — ранее судимого местного жителя. По предварительным данным, мужчина взял охотничье ружьё, доставшееся ему по наследству от родственника и, не имея лицензии на отстрел копытных животных, убил косулю. Специалисты оценили ущерб почти в 300 тысяч рублей. В отношении браконьера возбуждено уголовно дело, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Тверской области стало известно об убийстве беременной лосихи — браконьеры загнали и задушили животное, снимая всё на видео и выложив ролик в соцсети. Расследование уголовного дела взял под личный контроль губернатор Игорь Руденя.