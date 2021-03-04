Стокгольм, , 12:33 — REGNUM Нападение на прохожих, произошедшее 3 марта в шведском Ветланде, квалифицируется как покушение на убийство. Однако Полиция Швеции расследует возможные террористические мотивы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Очевидно, что сейчас устанавливается, стоят ли за этим террористические мотивы, в этом надо разбираться», — заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг студии SVT.

«Что вам известно о возможных террористических мотивах, которые расследует Полиция?» — спросила ведущая.

«Правительство постоянно получает обновления от полиции и Службы государственной безопасности, но именно эти ведомства сообщают, что в каком направлении они хотят продолжить свою работу и как далеко они продвинулись в деле следствия. Но я не думаю, что это совсем уж странно, что Полиция расследует это как покушения на убийство», — заявил министр.

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