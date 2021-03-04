Москва, , 12:03 — REGNUM Кредитную карту, которая сама определяет беспроцентный срок для погашения кредита, выпустил Газпромбанк. Об этом говорится в сообщении банка.

Льготный период может длиться до 180 дней в зависимости от трат держателя карты. Чем больше он тратит, тем позднее с него начнут брать проценты за кредит.

Чтобы проценты не начислялись, клиенту нужно возвращать потраченную сумму до даты окончания льготного периода и совершать минимальные ежемесячные платежи. Кроме того, предусмотрена комиссия за обслуживание карты, зависящая от трат.

Держатели карты смогут снимать наличные до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. Для тех, кто не успел погасить задолженность, на первые два месяца предусмотрена ставка в размере 11,9% годовых.