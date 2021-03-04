Киев, , 11:57 — REGNUM По состоянию на начало марта 2021 года на Украине официально зарегистрированы 26 089 электрокаров. Об этом сообщил портал ITC.ua.

Наибольшее число электромобилей зарегистрировано в Киеве — 5664, в Одесской области — 3902 и в Киевской области — 3192.

Как сообщается, в начале 2021 года наибольшие продажи на Украине демонстрирует электромобиль Chevrolet Bolt, которому удалось сместить с первой строчки Nissan Leaf.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о планах по привлечению в страну производителей электрокаров.

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