Астрахань, , 11:55 — REGNUM В Астраханской области пограничники задержали браконьеров, попытавшихся скрыться, у нарушителей изъято около 600 кг сома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Нарушителей пограничники заметили в районе приграничной территории в Володарском районе Астраханской области — четыре человека передвигались по льду на двух самодельных средствах. Требование пограничников об остановке они проигнорировали и, попытались скрыться по ледовой поверхности от катера береговой охраны на воздушной подушке. Погоня была непродолжительной, нарушителей задержали. Ими оказались местные жители, у двоих отсутствовали документы.

В ходе досмотра пограничники обнаружили запрещенные орудия лова (живодерки) и 11 пропиленовых мешков с рыбой частиковых видов (сом) общим весом около 600 кг. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил более 220 тысяч рублей.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 1500 рублей каждому. Также проводится проверка по факту нарушения правил, регламентирующих рыболовство, правил пограничного режима. Рыба, орудия и средства передвижения изъяты и помещены на ответственное хранение до принятия процессуального решения.