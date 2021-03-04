Кызыл, 4 марта, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин обещал выделить средства Республиканской больнице №1 в Туве. В медицинском учреждении он побывал в рамках рабочей поездки в республику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Посещение республиканской больницы Тувы

Так, премьер-министра попросили помочь с приобретением 167 единиц медоборудования на 73 млн рублей, а также с покупкой ангиографа за 130 млн. Кроме того, больнице необходимы 154 млн рублей, чтобы погасить задолженность перед поставщиками за ранее приобретённые аппараты. По словам главврача Вячеслава Ховалыга,они успешно эксплуатируются.

Мишустин обещал помочь, однако задался вопросом, почему ранее выделенные из бюджета деньги не были освоены.

«Когда есть вопросы, многие думают, федеральные власти не выделяют… Нет, выделяют. Я не хотел бы критиковать никого, но когда соответствующие процедуры не работают, вот вы и сдаёте их (бюджетные средства, прим. ИА REGNUM) в казну», — отметил он.

Глава правительства заявил, что при выделении средств глава региона Шолбан Кара-оол и главный врач будут ответственны за их расходование. Если они не будут потрачены, то их направят в другие места.

«Я от души, потому что знаю, что за каждую копеечку люди бьются, как ваши земляки бьются, чтобы средства были выделены, но надо уметь с этими деньгами работать», — подчеркнул премьер.