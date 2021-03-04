Октябрьский район, Ростовская область, 4 марта, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области уточнили данные о смертельном ДТП, случившемся утром 4 марта на трассе в Октябрьском (сельском) районе.

УГИБДД МВД России по Ростовской области В результате ДТП погибли три человека

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла около 8 часов утра на 16-м километре автодороги Шахты — Раздорская. Предположительно, водитель Opel Astra выехал на полосу встречного движения на запрещённом для этого участке и столкнулся с движущейся навстречу «Ладой Калиной».

В результате погибли оба водителя и пассажир отечественного автомобиля.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и условия, сопутствующие совершению аварии.