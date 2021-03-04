Кемерово, 4 марта, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Мэр Кемерова Илья Середюк госпитализирован в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на администрацию города.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«У него диагностирован перелом пяти ребер. Оказывается необходимая помощь», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в настоящее время градоначальник чувствует себя хорошо.