Нью-Дели, , 11:56 — REGNUM Трое полицейских из Мьянмы перебрались через границу в северо-восточный штат Индии Мизорам для того, чтобы искать там убежище. Об этом 4 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на индийскую полицию.

Уточняется, что трое мужчин пересекли границу недалеко от города Северный Ванлайфай 3 марта, где местные власти оценили состояние их здоровье и приняли для них все необходимые меры.

«По их (бежавших полицейских) словам, они получили указания от военных, которые не могли исполнить», — заявил агентству начальник полиции округа Серчхип, в котором оказались сбежавшие из Мьянмы правоохранители, Стефен Лалринавма,

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме сообщили, что после того как к власти в стране в результате переворота пришли военные, в стране задержано почти полторы тысячи человек и свыше 50 погибли при разгоне протестных акций.