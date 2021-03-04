Кызыл, , 11:52 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин пообещал помочь строительству новой школы и двух детсадов в Кызыле. Об этом 4 марта передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр посетил строящуюся школу во время поездки в Туву. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году, но сроки сдачи перенесли на конец 2021 года из-за нехватки средств.

Власти Тувы обратились к федеральному правительству с просьбой о выделении дополнительного финансирования в объёме 210,7 млн рублей. Средства позволят завершить работы. Сейчас в республике остаётся актуальной проблема третьих смен в школах, и новое учреждение образования позволит частично её решить.

«Конечно, поможем. Обязательно сделаем это», — ответил Мишустин.

Глава правительства также пообещал выделить 86 млн 948 тысяч рублей на строительство детских садов. При этом поставил условие, чтобы все объекты начали работать к сентябрю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в город Кызыл республики Тува.

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