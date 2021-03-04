Тюмень, , 11:51 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор матери, зарубившей топором дочь-инвалида. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что 17 сентября 2019 года 45-летняя жительница Тюмени у себя в частном доме по улице Полярной распивала спиртное. Увидев на участке возле дома 19 — летнюю дочь-инвалида, из ревности к своему сожителю стала бить девушку палкой по голове. Потерпевшая упала, а её мать тем временем схватила топор и нанесла множество ударов по голове и шее дочери. Девушка от полученных ран скончалась. Мать с сожителем закопали её тело в огороде, а топор спрятали в лесу за городом.

В декабре 2019 года оперативники узнали об убийстве девушки. На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СУ СКР. Тело обнаружили на приусадебном участке. Мать погибшей была арестована, сожитель, как соучастник, находился под подпиской о невыезде. В ходе следствия они признались в содеянном.

Помимо этого, следователи установили, что мать ранее была судима за убийство отца потерпевшей. Дочь-инвалид до совершеннолетия воспитывалась в интернате.

Приговором суда матери-убийце назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Её сожитель приговорён за участие в сокрытии преступления к штрафу в размере 80 тыс. рублей в доход государства.