Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натие Турнава и министру окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили лично встретиться участниками протестных акций, выступающих против строительства Намахванской ГЭС. Об этом, как передает пресс-служба правительства, премьер-министр заявил 4 марта на заседании.

«Конечно, существуют вопросы, и на все вопросы нужно дать соответствующие ответы, аргументированные, профессиональные, квалифицированные ответы. Считаю необходимым, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры», — сказал Гарибашвили.

Он также поручил Давиташвили и Турнава провести по вопросам, связанным со строительством ГЭС, слушания в парламенте, чтобы ответить «на все острые вопросы». Премьер-министр добавил, что вопросы энергетической независимости Грузии являются одними из наиболее важных.

Напомним, Намахванскую ГЭС планируется построить на реке Риони в Имеретии. Там начала работы турецкая компания Enka. Жители села Намахвани и соседних населенных пунктов более четырех месяцев протестуют против этого проекта, так как считают, что он якобы нанесёт вред окружающей среде.

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