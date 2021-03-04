Москва, , 11:49 — REGNUM Клинический ординатор кафедры военно-морской хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова лейтенант медицинской службы Филипп Ухов рассказал, как 11 января спасал военнослужащих после ДТП, когда самосвал протаранил колонну военных автобусов в Московской области. Об этом со ссылкой на его рапорт в своём телеграм-канале сообщил военный журналист Александр Сладков.

Как пишет Ухов в рапорте, он в должности врача-ординатора был направлен Военно-медицинской академией в помощь здравоохранению Подмосковья по лечению больных с COVID-19 в парк «Патриот». 11 января в свободное от дежурства время он стал очевидцем ДТП на Новорижском шоссе с участием военного транспорта.

Десятки людей были разбросаны по салонам автобусов и проезжей части; грузовик, протаранивший военных, стоял поперёк дороги с прорванным баком, из которого текло топливо в сторону автобусов, отмечает мужчина.

«Опасаясь взрыва, немедленно вбежал в салон автобуса, выяснив, определив, кто из присутствующих военнослужащих жив, начал транспортировку пострадавших и погибших», — сообщил в рапорте Ухов.

Также он дал распоряжение отвести личный состав, способный передвигаться, на безопасное расстояние. Те, кто, по мнению офицера, имел травмы таза и позвоночника, он транспортировал на отломанных спинках автобусных кресел. После того, как прибывшие на место пожарные дали знать что риска возгорания топлива нет, Ухов определил для себя импровизированную сортировочную, где было бы проще оказывать помощь.

Он вместе с одним из солдат начал оказывать сердечно-лёгочную реанимацию пострадавшим. Поскольку по протоколу реанимацию необходимо проводить 30 минут, а другим тоже требовалась помощь, офицер объяснил принцип действия двоим неравнодушным очевидцам.

Следующим этапом лейтенант медицинской службы определил тех, кому эвакуация в госпиталь требовалась в первую очередь. Когда прибыла первая карета скорой помощи — сортировочная, мужчина доложил все детали врачу. Во время работы медиков Ухов опросил лиц, получивших травмы головы и ушибы. Их отправляли в госпиталь на автомобилях проезжающих мимо аварии людей.

Спустя десять минут после прибытия первой кареты скорой помощи прибыли дополнительные, в которых сразу же загрузили тех, «кто был в первую очередь», дополняя теми, кто из пострадавших мог ехать сидя.

«В целом где-то минут за 40 напряжённость окружающей действительности спáла. После непродолжительного разговора с офицерами покинул место происшествия, осознав, что всё, что можно, я, наверное, сделал», — резюмировал лейтенант медицинской службы Филипп Ухов.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзное ДТП на 28-м км федеральной трассы М-9 в Московской области произошло днём 11 января. Грузовик врезался в колонну военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники и офицеры. В результате аварии четверо российских военнослужащих погибли и около 50 получили травмы.

Водитель грузовика задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Вину задержанный не признал.