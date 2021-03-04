Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» ищет разработчика проектно-сметной документации для строительства тренировочной базы на улице Пойменной. Стоимость работ превышает 98 млн рублей.

Как следует из техзадания, на земельном участке площадью почти 21,2 га должны быть предусмотрены главный корпус, корпус детско-юношеских команд, административный и административно-бытовой корпус с гаражом, две трибуны вместимостью 1,5 тыс. и 500 человек, несколько контрольно-пропускных пункта, семь футбольных полей с газонным покрытием и одно с искусственным, тренировочное поле для вратарей, несколько автостоянок.

В частности, в главном корпусе должны быть предусмотрены отдельные кабинеты президента клуба (с комнатой отдыха и санузлом), главного тренера, начальника команды, медицинская часть, массажный кабинет, тренажёрный зал, раздевалки, столовая с кухней.