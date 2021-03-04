Женева, Швейцария, , 11:47 — REGNUM Жёсткие антиковидне меры в КНДР нарушают «права человека» и «усугубляют экономический кризис». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана.

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Спецдокладчик пояснил, что сокращение торговли с Китаем из-за закрытия границ, а также введение ограничений на внутренние и международные поездки привели к ослаблению рынка и нехватки основных продуктов питания, лекарственных препаратов и сырья.

Кинтана также выразил обеспокоенность по поводу того, что последствия тайфунов, обрушившихся на страну в прошлом году, и наводнений могут привести к серьёзному продовольственному кризису.

Спецдокладчик акцентировал внимание на том, что гуманитарная деятельность в стране практически прекратилась, а число детей и пожилых людей, занимающихся попрошайничеством продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, к маю текущего года КНДР получит 1,7 млн доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility.

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