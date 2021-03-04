Уфа, 4 марта 2021, 11:52 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин республики с Международным женским днём. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщаемся, что 4 марта в честь этого праздника в конгресс-холле «Торатау» Уфы прошел праздничный концерт, в котором приняли участие мастера искусств региона.
Глава Башкирии поздравил женщин с праздником, отметил их таланты, профессионализм и пожелал счастья, благополучия и добра.
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