Нижнекамск, Татария, , 11:55 — REGNUM В промышленной зоне города Нижнекамска около 10:00 (мск) 4 марта загорелось помещение. Прибывшие спасательные службы установили, что пожар случился на заводе «Нижнекамскнефтехима». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте выяснили, что произошел розлив продукта (какого именно устанавливается) с последующим горением. Угрозы распространения нефтепродукта нет, площадь пожара составила 40 кв. метров. Сотрудники МЧС для тушения возгорания подали три лафетных и три пенных ствола. Пострадавших нет, угроза для жителей города отстутствует. Локализовали пожар в 10:18, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамском районе Татарии 20 февраля пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в производственном здании, расположенном в селе Нижнее Афанасьево. Горел одноэтажный склад, в котором хранились полимерная подложка для ламината и готовая продукция. Погибших и пострадавших не было.

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