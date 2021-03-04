Ереван, , 11:54 — REGNUM Идеи глобализации — ценности условного Сороса — угрожают национальной безопасности Армении. Соросовской идеологии нужно противопоставить собственную, заявил бывший президент страны Роберт Кочарян 4 марта в интервью российским СМИ.

Он рассказал, что ассоциирует с Джорджем Соросом и его фондами некие неоглобалистские подходы, которые в период его правления проникли в Армению. Изначально в стране работала неправительственная организация, не имевшая никакого влияния. Но со временем глобалисты окрепли на финансовой поддержке и стали влиять на процессы.

«Идеи, которые они пропагандируют, идут вразрез с той ролью, которую Армения могла бы играть в регионе», — сказал Кочарян.

Это идеи задвигания на второй план национальных интересов, глобализация ценностей, формирование людей нового типа. Армения — страна с массой противоречий, а её соседи «думают по-другому».

«Внедрение этих идей — это просто самоуничтожение. Это угроза нацбезопасности», — подчеркнул экс-президент.

Стране нужна своя идеология, приоритет своих интересов. Работа фонда Сороса угрожает Армении. Позиции соросовцев ослабли, но они снова окрепнут, если не вести с ними борьбу, заключил Кочарян.

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