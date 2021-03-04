Ярославль, 4 марта, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Председатель комиссии по вопросам городского самоуправления муниципалитета Ярославля Олег Ненилин назвал своевременным проект регионального закона о самообложении граждан. Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Деньги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона внес губернатор области Дмитрий Миронов. Законопроект делает возможным применение федеральной нормы в Ярославской области. Суть её в том, что для решения конкретного вопроса местного значения жители могут сами собрать деньги, не дожидаясь помощи от властей.

«Иногда возникает потребность реализовать какие-то мероприятия в интересах небольшой группы людей проживающих по соседству (подъезд, улица частных домов, несколько домов с общей территорией), таких как установка домофона или ремонт в подъезде, благоустройство общей территории нескольких многоквартирных домов, устройство канализации в частном секторе и т.п. Однако механизмы принятия решений отсутствуют (можно только провести собрание собственников помещений в многоквартирном доме). Данный закон раскрывает юридические механизмы для принятия таких решений», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Пока что практика самообложения в Ярославской области не применяется. Депутат считает идею перспективной, но полагает, что механизмы ещё предстоит проработать.

«Потребуются либо подзаконные нормативные акты, либо методические рекомендации, определяющие порядок и механизм принятия таких решений, порядок сбора средств, обязательность принятых решений для лиц данной территории, не участвовавших в сходе или голосовавших против инициативы. В целом идея очень правильная и своевременная для развития института инициативного бюджетирования», — рассказал Олег Ненилин.

Губернаторский законопроект сейчас рассматривает Ярославская областная дума.