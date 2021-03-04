Москва, , 11:29 — REGNUM На Бали возобновится международный туризм при соблюдении ряда условий. Будут усилены антиковидные протоколы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для туристов создадут особые «зелёные» зоны, за пределы которых им будет запрещено выезжать — это курорты Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур и Нуса Пенида. Для нарушителей границ власти обещают суровое наказание.

Безопасность отдыха туристов повысит массовая населения острова и работников туротрасли. Отмечается, что к августу планируется вакцинировать 70% из 4 млн населения Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, путешествие на остров Бали будет возможен только для вакцинированных от COVID-19 туристов.

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