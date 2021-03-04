Сочи, Краснодарский край, , 11:28 — REGNUM Почти миллион туристов посетили город-курорт Сочи с начала 2021 года, об этом 4 марта в своём телеграм-канале написал глава города Алексей Копайгородский.

По сравнению с показателем за тот же период 2020 года число гостей выросло на 3%, с 1 января в Сочи отдохнули 977 тыс. человек.

«Предстоящий сезон обещает быть удачным. В дни праздников мы прогнозируем высокую загрузку. Согласно исследованию, проведенному компанией OneTwoTrip, Сочи стал самым популярным направлением для отдыха на 8 марта. В эти дни объекты размещения горного кластера будут загружены на 95%, а прибрежного — больше, чем на 75%», — написал Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объём турпотока в Краснодарском крае в декабре 2020 — феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019−2020 года вырос на 7%, регион за три зимних месяца принял два миллиона туристов.

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