Белгород, , 11:31 — REGNUM Колл-центр по приёму звонков от жителей Белгородской области открылся на базе многофункционального центра. Обращения будут приниматься круглосуточно и без выходных, написал 4 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

На следующей неделе в Белгороде врио главы региона проведёт приём личным вопросам. На него уже записались более 250 человек. Из-за большого количества желающих Вячеслав Гладков принял решение проводить такие встречи в областном центре еженедельно. Останутся в силе и ежемесячные выезды в районы.

«Также с сегодняшнего дня на базе нашего многофункционального центра мы открыли call-центр по приёму звонков от жителей региона. Приниматься звонки теперь будут круглосуточно. В выходные и ночное время будет работать автоответчик. Это позволит не оставить без внимания ни одно обращение», — написал Вячеслав Гладков.

В правительстве региона добавили, что новую систему уже протестировали и среднее время дозвона составило девять секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта врио губернатора не смог записаться к себе на приём — он просто не дозвонился на горячую линию. Этот белгородский квест Вячеслав Гладков назвал «или саботажем или некомпетентностью ответственных сотрудников».

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