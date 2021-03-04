Белгород, 4 марта 2021, 11:31 — REGNUM Колл-центр по приёму звонков от жителей Белгородской области открылся на базе многофункционального центра. Обращения будут приниматься круглосуточно и без выходных, написал 4 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.
На следующей неделе в Белгороде врио главы региона проведёт приём личным вопросам. На него уже записались более 250 человек. Из-за большого количества желающих Вячеслав Гладков принял решение проводить такие встречи в областном центре еженедельно. Останутся в силе и ежемесячные выезды в районы.
В правительстве региона добавили, что новую систему уже протестировали и среднее время дозвона составило девять секунд.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта врио губернатора не смог записаться к себе на приём — он просто не дозвонился на горячую линию. Этот белгородский квест Вячеслав Гладков назвал «или саботажем или некомпетентностью ответственных сотрудников».
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