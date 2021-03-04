Ставрополь, , 11:28 — REGNUM В Ставропольском крае будет построено самое большое на Северном Кавказе «Чертово колесо». Его соорудят в городе Ессентуки. Уже нынешним летом будет осуществлен первый запуск аттракциона, который обещает стать популярным у жителей края и у курортников, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Местом сооружения колеса обозрения станет парк Победы. Конструкцию весом 265 тонн соберут из частей, доставленных из Москвы. Предполагается, что вокруг «Чертового колеса» разместятся другие аттракционы, в том числе детская железная дорога, карусель, автодром, верёвочный парк.

Как отметили в управлении по информполитике правительства Ставрополья, ранее самое большое колесо обозрения в СКФО находилось в столице Кабардино-Балкарии.