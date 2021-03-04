Киев, , 11:31 — REGNUM Экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому вручили документ о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом сообщило 3 марта издание «Украинская правда».

Бывший чиновник получил документ прямо в аэропорту «Борисполь».

Рудьковского подозревают в похищении бывшего руководителя компании «Нефтегаздобыча», ныне депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олега Семинского, а также в вымогательстве выкупа в размере $200 тыс.

Экс-министру также сообщили о ходатайстве об избрании ему меры пресечения.

Как сообщается, Рудьковский прилетел на Украину, чтобы поздравить мать с Днём рождения.

Напомним, ранее на Украине передали в суд обвинительный акт по делу об убийстве, в совершении которого подозревают бывшего министра иностранных дел страны Леонида Кожару.

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