Москва, , 11:26 — REGNUM В ДНР будут вынуждены пойти на превентивные меры, чтобы не допустить стягивания украинских войск к линии прекращения огня. Об этом 4 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Без превентивных мер сейчас нам просто не обойтись. Мы и так сейчас вынуждены сдерживаться, сжав зубы», — заявил Пушилин.

Он напомнил, что 3 марта в результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины погиб сотрудник МВД ДНР, который эвакуировал детей между позициями УНМ ДНР и ВСУ в районе Ясиноватской промзоны.

«Естественно, без подавления огневых точек, без того, чтобы действительно Украина не чувствовала себя безнаказанной. Все те преступления… действительно, очень сложно сейчас в рамках того, что происходит, списывать на какие-то отдельные провокации. Это уже не провокации. Это умышленный путь эскалации, наращивания обстрелов территории республики», — указал Пушилин.