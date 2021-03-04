Москва, , 11:21 — REGNUM Донецкая Народная Республика не может в одностороннем порядке соблюдать дополнительные меры по прекращению огня. Об этом 4 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Нам всё труднее быть приверженными всем тем договорённостям, которые есть. Нам всё труднее в одностороннем порядке соблюдать дополнительные меры по прекращению режима огня. И, конечно же, без превентивных мер сейчас нам просто не обойтись», — заявил Пушилин.

«Мы и так сейчас вынуждены сдерживаться, сжав зубы, чтобы не нарастить эскалацию, для нарастания которой делает всё возможное Украина», — подчеркнул он.