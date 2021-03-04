Тирасполь, , 11:48 — REGNUM В Приднестровье первая партия вакцины от COVID-19 должна поступить на следующей неделе. Об этом 4 марта сообщил глава республики Вадим Красносельский в своём Telegram-канале.

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«На следующей неделе ожидаем поставку в республику партии вакцины Astra Zeneca. Это гуманитарная помощь по линии ВОЗ. 1810 доз», — написал глава ПМР.

Как сообщил Красносельский, в первую очередь в республике планируется прививать медицинских рабочих, педагогов, военных и пенсионеров. Он добавил, что также есть договоренности о поставке в ПМР российской вакцины «Спутник V». Москва пообещала передать бесплатно 40 000 доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, согласно официальным данным на 4 марта, за время пандемии коронавирус выявили у 32 143 человек. Из них 29 845 победили инфекцию. За это время 697 человек с диагнозом COVID-19 скончались.

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