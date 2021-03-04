Москва, , 11:18 — REGNUM Вооружённые силы Украины продолжают эскалацию боевых действий на линии соприкосновения огня. Об этом 4 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Сегодня обстрелы продолжаются. В районе станции Донецк-Северной было попадание в многоэтажный дом. В этот раз без жертв. Но тем не менее разрушается инфраструктура, и здесь мы видим, что украинская сторона идёт по нарастающей, к эскалации. И никаких шагов ни на переговорной площадке — то есть в рамках переговоров, которые состоялись вчера — не наблюдается», — заявил Пушилин.

Он подтвердил, что никакого снижения накала ситуации последних двух недель на линии соприкосновения не наблюдается.

«Обстрелы, тяжёлая техника стягивается, применение миномётов 120-го калибра — это всё то, что мы имеем на сегодняшний день», — указал он.