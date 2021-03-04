Душанбе, , 11:18 — REGNUM Одна из горных вершин Памира в Таджикистане переименована в честь таджикского историка Рахима Масова, сообщает издание «Джумхуриат» («Республика»).

Ранее вершина носила имя Ленинградского государственного университета. Решение принято на заседании депутатов Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

С 1988 по 2015 год Рахим Масов возглавлял институт истории, древности и этнографии Академии наук Таджикистана. Ученый скончался в 2018 году на 79-м году жизни.

Ранее в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области республики переименовали вершину «Комсомолец Украины». Новое название — Боми Чахон («Крыша мира»).