Вашингтон, 4 марта, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В сети появились фотографии внедорожника Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Изображения обнародовал портал Car & Driver.

Car & Driver Внедорожник Jeep Grand Cherokee пятого поколения

Стоит отметить, что для авторынка Китая будет выпущена также версия внедорожника Grand Cherokee L нового поколения с удлиненной колесной базой. Стандартная комплектация модели Jeep Grand Cherokee, снимки которой были опубликованы, оснащена пятью посадочными местами и двумя рядами кресел.

Отмечается, что обе версии внедорожника получат решётку радиатора с семью вертикальными прорезями, тонкие светодиодные фары и новые задние фонари.

Внутри моделей появится экран приборной панели на 10,3 дюйма и дисплей мультимедиа на 8,4 дюйма. Кроме того, в качестве опции можно будет приобрести 10,1-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также поворотную шайбу вместо привычного рычага селектора коробки передач.

Силовая линейка внедорожника не изменится. Однако позже Jeep Grand Cherokee пятого поколения может обзавестись «заряженной» версией SRT, а также гибридной установкой 4xe.

На авторынке новые Jeep Grand Cherokee будут представлены до конца 2021 года.

Напомним, актуальная версия Jeep Grand Cherokee оснащается двигателями на 3,6 и 5,7 л, которые обладают мощностью 290 и 357 л. с. соответственно.

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