Сеул, , 11:30 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет продовольственную помощь шести странам, пострадавшим от пандемии коронавируса в большей степени. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

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По их словам, объём продовольственной помощи составит 50 тыс. тонн риса.

Известно, что рис будет отправлен беженцам и другим уязвимым слоям населения Йемена, Эфиопии, Кении, Уганды, Сирии и Лаоса по каналам Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Напомним, что Сеул осуществляет гуманитарные поставки риса с 2018 года, после присоединения к Конвенции о продовольственной помощи, которая способствует глобальной продовольственной безопасности и предусматривает гуманитарную помощь развивающимся странам.

В 2020 году продовольственная помощь Южной Кореи была предоставлена Йемену, Эфиопии, Кении и Уганде.