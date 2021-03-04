Москва, , 11:15 — REGNUM В России в 2020 году спрос на усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Отмечается, что в прошлом году специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выдали 8 404 сертификатов УКЭП.

«Это почти в два раза превышает показатели прошлого года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, УКЭП позволяет дистанционно получать госуслуги Росреестра и других ведомств, а также подавать отчетность в налоговую, ПФР, Фонд социального страхования и подписывать документы в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в ответ на многочисленные запросы граждан и других участников рынка недвижимости, а также на основе анализа и обобщения правоприменительной практики, правительство России одобрило изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и законодательные акты Российской Федерации в сфере кадастрового учёта и регистрации прав.

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