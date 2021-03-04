Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В социальной сети появился эскизный проект надземного «легкого метро» для примыкающего к Петербургу Всеволожского района Ленинградской области.

«Закончен первый этап проекта создания частного надземного метро в областных пригородах Петербурга. Следующим шагом будет разработка строительной документации для первой линии легкого метро. Предполагается, что первая линия свяжет северные пригороды Санкт-Петербурга друг с другом», — объявил создатель группы «Новое метро Петербурга» Ринат Бичурин «ВКонтакте».

Бичурин представляется как бизнесмен и инициатор «референдума» о легком метро, в последние 6−7 лет он практически гастролирует по городам России, предлагая везде — от Томска до Самары — такие проекты частного «надземного метро», еще и непременно с бесплатным проездом для пассажиров. По какой-то причине ни один проект пока реализовать не удалось.

На картинках из группы «ВКонтакте» на этот раз изображены белоснежные здания пересадочного узла в Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Станционный комплекс, по плану Бичурина, должен появиться в районе пересечения улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе. Нарисовали это якобы под руководством некого петербургского архитектора Павла Лаврентьева.

«Напоминаем, что планируется построить до 20 км линий эстакадного метро. Линии надземки должны будут связать между собой Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино. Строительство частного надземного метро в Ленинградской области является частью проекта создания легкого метро в Санкт-Петербурге и пригородах — «Новое метро России», — живописует Бичурин.

Единственный комментарий в группе «Нового метро» на 1,5 тыс. подписчиков пока оставил скептик Сергей И.

«Очередной вброс перед выборами, ничего не планируется», — считает он.