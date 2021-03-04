Кострома, 4 марта, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Костромской области пик весеннего паводка придётся на период с 15 апреля по 5 мая. Предварительный прогноз корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Паводок в городе Солигалич Костромской области, 2019 год

Зимой 2020−2021 годов в области выпал большой объём осадков, в два раза превышающий нормативные показатели. По данным на 2 марта, высота снежного покрова в области составляла от 14 до 30 сантиметров.

Опасения специалистов вызывают несколько территорий. Так, в Буйском, Вохомском, Галичском, Кологривском, Макарьевском, Чухломском и Шарьинском районах могут быть подтоплены низинные территории и приусадебные участки. В этих районах запасов воды в снеге на 64% больше нормы.

В Нее, Буе, Шарье, Чухломе и Солигаличе подтопленными могут оказаться уже домохозяйства. Сейчас в городах и районах идёт подготовка к возможному разливу рек — в населённых пунктах создаются запасы продуктов и медикаментов, организуются лодочные переправы. В прошлом году паводок прошёл относительно спокойно — из-за небольшого объёма выпавшего снега он затронул всего три района области.