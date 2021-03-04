Дербентский район, Дагестан, , 11:10 — REGNUM В Дагестане выявлено очередное хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат социально незащищенным слоям населения. На мошенничестве попались бывший начальник отдела и специалист управления социальной защиты в Дербентском районе, а также доставщик социальных выплат гражданам, сообщили 4 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В течение двух лет злоумышленники подделывали документы и похищали деньги, предназначенные многодетным семьям. В итоге было похищено более 65 тыс. рублей, полагавшиеся жителям села Хазар Дербентского района.

Участники преступной схемы, вносившие ложные сведения в официальные документы о количестве получателей соцвыплат, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и о служебном подлоге.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Дагестане было вскрыто хищение бюджетных средств на сумму свыше 1,150 млн рублей, в котором были замешаны экс-начальник отдела управления социальной защиты населения в Дербентском районе, главный бухгалтер и специалист данного управления.

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