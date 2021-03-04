Москва, , 11:10 — REGNUM На российском туристическом рынке появились недорогие пакетные туры в Сербию. Продажи путёвок открыл туроператор «Интурист», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российским туристам виза в Сербию не нужна. Для въезда в страну потребуется лишь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Пока перелёты в Белград осуществляется только из Москвы. Но в продаже могут появиться программы из регионов России. Стоимость тура в Белград на три дня — от 50 тыс. рублей. на двоих.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта из России в Сербию прибыла новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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