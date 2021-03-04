Саратов, , 11:30 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2020 года Саратовская область занимает третье место в Поволжье по уровню естестенной убыли населения. Официальные сведения опубликовал накануне Росстат.

Всего в период с января по ноябрь 2020 года в Саратовской области родились 16 971 человек, скончались — 35 269. Естественная убыль населения составила 18 298 человек. В антилидерах по Приволжскому федеральному округу Нижегородская область (-23 525) и Самарская область (-21 582). В целом по стране Саратовская область занимает 8-е место по естественной убыли населения.

По абсолютной убыли населения Саратовская область по итогам 11 месяцев 2020 года уступает лишь Москве. Выехали на постоянное место жительства за пределы региона 53 495 человек, прибыли в область 49 608 жителей. Численность саратовцев сократилась с учетом миграционного показателя на 23 003 человек, в Москве — на 27 464 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 1 января 2021 года численность постоянного населения составила 146,2 млн человек. С начала года этот показатель сократился на 582,2 тыс. человек, или на 0,4% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 32,1 тыс. человек, или на 0,02%). Миграционный прирост на 15,5% компенсировал естественную убыль населения.

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