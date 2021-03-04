Мадрид, , 11:04 — REGNUM В полдень 4 марта в Испании каток уничтожит около 1400 единиц оружия террористических организаций, в основном из ETA, которые были изъяты на протяжении десятилетий силами безопасности страны. Некоторое оружие GRAPO также будет уничтожено. Об этом сообщает издание 20minutos.

Символическое уничтожение оружия состоится в Колледже молодых гвардейцев гражданской гвардии Вальдеморо в Мадриде на мероприятии, в котором примут участие министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, а также представители правительств Страны Басков и Наварры и судебные органы и прокуратура.

Также ожидается присутствие сотрудников сил и органов государственной безопасности и ряда региональных полицейских, сотрудники пенитенциарных учреждений и вооруженных сил.

На мероприятие были приглашены представители ассоциаций и фондов жертв терроризма, в том числе Dignidad y Justicia, которая в итоге отказалась присутствовать, поскольку ее президент Даниэль Портеро считает, что это «рекламный маневр» со стороны премьер-министра Испании Педро Санчеса с целью «прикрытия пренебрежения, унижения и предательства тех, кто стал жертвой терроризма».

Организацией этого мероприятия занимались министерство внутренних дел Испании и Мемориальный центр жертвам терроризма, попечительский совет которого возглавляет премьер-министр.