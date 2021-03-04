Минск, , 11:11 — REGNUM С момента проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 года, в Минске было зафиксировано свыше 600 правонарушений, которые связаны с попытками дестабилизации обстановки в городе. Об этом 4 марта рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

«Всего в период проведения избирательной кампании и постэлекторальный период зарегистрировано более 600 злодеяний, направленных на дестабилизацию обстановки в столице», — приводит его слова агентство «Минск-Новости».

Также Гриб уточнил, что четвертая часть из данного числа составили преступления, которые связаны с сопротивлением правоохранителям, а также с насилием либо угрозой применения такового в отношении милиционеров.

Кроме того, глава ГУВД Мингорисполкома добавил, что «практически пятая часть» из общего количества такого рода правонарушений — это хулиганство, а шестая часть из них — «преступления, связанные с осквернением сооружений и порчей имущества».

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что в начале избирательной кампании в интернете была развернута «масштабная деятельность по оказанию информационного воздействия на сотрудников органов внутренних дел и членов их семей», моральный дух сотрудников внутренних дел Белоруссии «остается очень высоким».

«Мы все сделали свой выбор, отчетливо осознаем, что служим правопорядку, закону и народу, руководствуясь действующим законодательством, конституцией и уставом», — сказал Гриб.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта стало известно, что проживающий в Варшаве под патронажем польских властей и западных спецслужб бывший директор белорусского государственного театра Павел Латушко от имени своей организации «Национальное антикризисное управление» обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой приостановить членство в организации Белорусского общества Красного Креста.